Literaturtage locken mit mehr als 70 Lesungen

Haldensleben - Mehr als 70 Lesungen an verschiedenen Orten sollen Besucherinnen und Besucher zu den Stadtliteraturtagen nach Haldensleben in den Bördekreis locken. Nach der Eröffnung am Donnerstag dreht sich bis zum 3. Oktober alles um das wohlformulierte Wort. Wie schon seit 2009 steht das alle zwei Jahre stattfindende Lesefest auch diesmal unter dem Motto „Literatur findet Stadt“. Zu den Veranstaltungsorten gehören sowohl öffentliche Orte wie die Kulturfabrik als auch private Wohnzimmer und Ladengeschäfte in den Ortsteilen von Haldensleben. Dabei gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung für alle Altersgruppen Programm.

Los geht es mit Doris Voigt und einer „Lesung unter der Wäscheleine“ am Haus der Volkssolidarität. Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) ist für Freitag in Uthmöden geplant.