Linke: Landeshaushalt 2023 kommt viel zu spät

Magdeburg - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die für März 2023 geplante Verabschiedung des Landeshaushalts als zu spät kritisiert. „Die Regierungskoalition unter Führung der CDU plant die Verabschiedung des neuen Landeshaushalts im Landtag erst für März 2023. Das ist viel zu spät“, erklärte Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern am Dienstag.

„Wenn der neue Landeshaushalt erst im März 2023 vom Landtag beschlossen wird, müssen alle Mittelempfänger:innen die ersten drei Monate des neuen Jahres mit Abschlägen klarkommen und können nicht auf die aktuellen Herausforderungen der Inflation und Energiepreiskrise reagieren.“

Finanzielle Planungssicherheit und solides Wirtschaften seien somit für sämtliche Landeseinrichtungen, Kommunen, Verbände und Vereine „absolut nicht möglich“, sagte von Angern. „Eine seriöse Finanzpolitik sieht anders aus.“

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Detlef Gürth (CDU), betonte: „Es ist eine sehr kurze Zeit für so viele Zahlen und so viel Geld“. Es seien umfangreiche Beratungen in Ausschüssen und Fraktionen nötig, Weihnachts- und Winterferien sowie Klausuren der Fraktionen lägen dazwischen. Schneller seien seriöse Beratungen nicht möglich.

Erst vor einer Woche hatte die Landesregierung den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr noch einmal an die Erwartungen der Steuerschätzer angepasst. Der Landtag soll sich in der kommenden Woche das erste Mal mit den Plänen befassen.

Eva von Angern kritisierte weiter: „Angesichts der enormen Inflation und explodierender Energie- und Strompreise sind die Bedarfe, die für den neuen Landeshaushalt bereits gemeldet wurden, im März 2023 schon längst veraltet.“ Sie betonte, es sei ein eigenes Entlastungspaket für die Menschen in Sachsen-Anhalt nötig.