Lieferengpass: Dieses Jahr nur 1500 Halberstädter Domstollen

Halberstadt - Im Halberstädter Dom reifen seit diesem Mittwoch wieder Weihnachtsstollen - wenn auch deutlich weniger als im Vorjahr. Insgesamt 1500 Stollen der Halberstädter Bäckereien wurden im Keller des Doms eingelagert, wie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. In dem feuchten Klima sollen sie nun wochenlang ruhen, bevor sie in der Adventszeit angeschnitten werden können.

Im vergangenen Jahr waren mit insgesamt 2500 Stück noch deutlich mehr Stollen eingelagert worden. Laut den Halberstädter Bäckereien liegt das an Lieferengpässen bei den dringend benötigten australischen Sultaninen, die erst in der vergangenen Woche angekommen sein sollen.

Ab dem ersten Advent werden die Stollen in den Halberstädter Bäckereien zum Verkauf stehen. Von jedem verkauften Stollen soll ein Euro für die Restaurierung eines Grabmals verwendet werden, das dem früheren Magdeburger Erzbischof Friedrich III. gewidmet ist.