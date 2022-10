LEV schickt Sechs-Punkte-Papier an SPD und Grüne

Hannover - Die Landeselternvertretung (LEV) der niedersächsischen Tagesstätten hat in einem Sechs-Punkte-Papier Forderungen an die SPD und die Grünen gestellt. Die LEV fordert unter anderem Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung, die über bisherige Vorhaben hinausgehen, heißt es unter anderem in dem Schreiben, das die zwei Parteien am Mittwochabend erhalten haben. Die beiden Parteien wollen in der kommenden Woche offiziell in die Verhandlungen für eine Regierungskoalition in Niedersachsen einsteigen.

Durch den Fachkräftemangel würde an vielen Orten die Kita-Betreuung immer wieder ausfallen und dadurch die Eltern belasten. „Wir Eltern benötigen eine Verlässlichkeit, damit wir unserem Beruf nachgehen können“, schreibt die Landeselternvertretung in dem Papier. Zudem würden Horte und Kindertagesstätten wegen des Fachkräftemangels ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen können. Die LEV erneuerte deshalb ihre Forderung nach einem Kita-Gipfel. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten fordert die Vertretung zudem „kostenlose, gesunde Verpflegung während des Aufenthaltes in der Kita unabhängig von Preisentwicklung am Lebensmittelmarkt“.

Laut einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Bertelsmann Stifung müssen in niedersächsischen Kitas im kommenden Jahr 12.000 Fachkräfte eingestellt werden, um den Betreuungsbedarf zu decken. Gemessen am Bedarf fehlen laut den Berechnungen für 2023 voraussichtlich bis zu 45.500 Kita-Plätze.