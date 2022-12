Letzte Lieferung von Oberstufe der Trägerrakete Ariane 5

Bremen - Ein wichtiger Bestandteil der Trägerrakete Ariane 5 wird heute zum letzten Mal in Bremen in einen Transport-Container verladen. Mehr als 25 Jahre lang wurde die sogenannte Oberstufe - die Rakete Ariane 5 besteht aus zwei Stufen - in Bremen gefertigt. Vor Weihnachten soll die letzte Oberstufe zum europäischen Weltraumbahnhof nach Kourou (Französisch-Guayana) verschifft werden. Die Ariane 5, die im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) entwickelt worden ist, ist die Standard-Rakete Europas, um kommerzielle und institutionelle Satelliten in verschiedene Orbits, also Umlaufbahnen, zu transportieren. Nach Angaben des Herstellers ArianeGroup, einem Joint Venture von Airbus und Safran, wurden in Bremen 117 Ariane-5-Oberstufen für konventionelle Flüge produziert.