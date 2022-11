Lesestunde mit der Regierung: Hamburg und Mohrs lesen vor

Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) und Kulturminister Falko Mohrs (SPD) haben am bundesweiten Vorlesetag für Kinder teilgenommen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Hamburg las am Freitag in einer Sprachkita in Hannover aus dem Buch „Riese Rick macht sich schick“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson vor. Laut Kultusministerium legt das Vorlesen die Basis für eine gute Sprach- und Lesekompetenz und ist daher ein wichtiger Faktor für den Bildungserfolg von Kindern.

Mohrs war in der Kindertagesstätte der Medizinischen Hochschule Hannover zu Gast und las den Kindern „Das Neinhorn und die Schlangeweile“ von Marc-Uwe Kling vor. „Geschichten wecken die Neugier auf die große bunte Welt“, sagte der Minister.

Den bundesweiten Vorlesetag gibt es seit 2004. Nach Angaben der Veranstalter nehmen jährlich rund 600.000 Menschen teil. Die Wochenzeitung „Die Zeit“, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung haben ihn ausgerufen, um bei Kindern und Erwachsenen die Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und zu stärken.