Leipzig peilt ersten Sieg in Glasgow an

Leipzig - RB Leipzig will das direkte Duell mit Celtic Glasgow für sich entscheiden und einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen. Dazu muss der Pokalsieger am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim schottischen Fußball-Meister mindestens Unentschieden spielen. Das Hinspiel hatte Leipzig vor einer Woche 3:1 gewonnen. In Glasgow wird Trainer Marco Rose auf Nationalspieler Marcel Halstenberg verzichten müssen. Gewinnt Leipzig in Glasgow, hat man den Einzug in das Achtelfinale in der eigenen Hand.