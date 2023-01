Leichenfund in der Saale in Halle: Erste Ermittlungsansätze

Halle - Nach dem Fund eines toten Mannes am Freitagnachmittag in der Saale in Halle gibt es erste Spuren und Hinweise. „Wir haben bei dem Toten Dokumente gefunden, aber keinen Personalausweis. Wir prüfen das“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Äußerlich zeige die an der Schleuse am Sophienhafen gefundene Leiche keine Verletzungen, heiß es. Die Umstände des Todes seien weiter unklar. „Aktuell suchen wir den Bereich rund um den Fundort ab. Auch um herauszufinden, wie der Mann dorthin gekommen ist.“ Passanten hatten den im Wasser treibenden Körper entdeckt, der von Tauchern geborgen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.