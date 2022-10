Leichenfund: Ermittlung wegen Verdachts auf Tötung

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Striesen ist die Leiche einer 31 Jahre alten Frau gefunden worden. Einsatzkräfte fanden sie am Donnerstagabend in einer Wohnung an der Glashütter Straße, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Dresden am Freitagvormittag mitteilten. Es liege der Verdacht eines Tötungsdeliktes vor, weshalb Ermittlungen aufgenommen worden seien. Nähere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft vorerst nicht.