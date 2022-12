Leiche bei Brand in Gartenlaube entdeckt

Suhl - Bei Löscharbeiten in einer Kleingartenanlage in Suhl hat die Feuerwehr in einer brennenden Gartenlaube den leblosen Körper eines Menschen entdeckt. Mit der Klärung der Identität und der Todesursache wurde die Rechtsmedizin beauftragt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Brand bereits am Dienstagnachmittag, die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Die Laube brannte bis auf die Grundmauern ab. Der Brandschaden wurde auf 6000 Euro beziffert.