Lehrermangel in Niedersachsen erreicht Rekordniveau

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel.

Hannover - Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen ist auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren gesunken. Wie Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Mittwoch bekanntgab, lag der aus dem Verhältnis von Schülern und Lehrerstunden ermittelte Wert zum Stichtag 8. September 2022 bei 96,3 Prozent (Vorjahr: 97,4 Prozent). „Die Zahlen bestätigen einmal mehr den großen Handlungsbedarf“, sagte Hamburg.

Als Gründe führte die Ministerin an, dass es mehr Schülerinnen und Schüler, mehr Schwangerschafts- und Krankheitsausfälle sowie Teilzeitbeschäftigungen bei den Lehrkräften sowie höhere Anforderungen an Inklusion und Ganztagsunterricht gebe. Besonders ausgeprägt ist der Lehrermangel laut Statistik an Haupt- und Förderschulen. Gymnasien und Grundschulen stehen dagegen vergleichsweise gut da.

Gegensteuern will Hamburg kurzfristig mit Entlastungspersonal abseits von Lehrkräften - dazu könnten IT-Helfer und Sozialpädagogen zählen. Längerfristig soll die Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern angehoben werden. Außerdem strebt das Ministerium eine bessere Bedarfsplanung und höhere Ausbildungskapazitäten an.

Die Unterrichtsversorgung gibt wieder, ob für die errechnete Zahl an Unterrichtsstunden auch genügend Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind. Werte von über 100 Prozent sind möglich, wenn über das Pflichtangebot hinaus Lehrer für weitere Angebote oder etwa Vertretungsstunden zur Verfügung stehen. Die Statistik erfasst keinen Unterrichtsausfall wegen Krankheit.