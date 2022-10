Dresden - Laues Herbstwetter mit vereinzelten Schauern erwartet die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ziehen am Vormittag dichte Wolken auf, die sich gebietsweise zu Schauern entwickeln. Gegen Abend lockert es dann weitestgehend auf, die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad. Die Nacht wird wolkenlos und frisch - es werden Temperaturen von 7 bis 11 Grad erwartet.