Laternenumzüge und Andachten zum Martinstag in Thüringen

Erfurt - Mit zahlreichen Veranstaltungen wird heute in Thüringen der Martinstag eingeläutet. Das kirchliche Fest erinnert an den Heiligen Martin von Tours, der der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Zugleich wird am Martinstag - der jedes Jahr am 11. November begangen wird - an den Reformator Martin Luther erinnert, der am 10. November 1483 geboren und einen Tag später getauft wurde.

In Erfurt werden am frühen Abend wieder Tausende Menschen zur traditionellen Martinsfeier erwartet. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gut zusammenleben“. Viele Familien mit Kindern ziehen dazu mit hellleuchtenden Laternen zum Domplatz. Laternenumzüge gibt es etwa auch in Bad Salzungen, Gera, Jena und Weimar. In Eisenach gibt es zum Martinstag ein Kinder- und Familienfest mit Martinshörnchen zum Teilen und zum Essen.