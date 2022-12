Lastwagenfahrer auf der A7 nach Unfall gestorben

Soltau - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Soltau ist ein 31-jähriger Lastwagenfahrer tödlich verletzt worden. Er war mit seinem Wagen auf das letzte Fahrzeug einer Militärkolonne aufgefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch den Aufprall am Donnerstag kam der Lkw von der Fahrbahn ab und landete in der Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn bergen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg gesperrt. Es bildeten sich Staus, auch auf den Ausweichstrecken.