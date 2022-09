Laster mit Futtermitteln gerät auf Autobahn in Brand

Prenzlau/Frankfurt (Oder) - Ein mit Futtermitteln beladener Laster ist auf der Autobahn 20 bei Prenzlau (Uckermark) in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug hatte am Morgen zwischen den Anschlüssen Prenzlau-Süd und Prenzlau-Nord in Richtung Rostock aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Es habe komplett in Flammen gestanden, hieß es. Dem Fahrer sei es jedoch gelungen, den Laster auf den Standstreifen zu steuern und das Fahrerhaus unverletzt zu verlassen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Fahrbahn konnte am Vormittag zum Teil wieder freigegeben werden.