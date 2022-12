Lange verteidigt Doppelhaushalt und Notlagen-Erklärung

Potsdam - Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat die Aufstellung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2023 und 2024 verteidigt. „Es ist die richtige Entscheidung, die Stetigkeit und Verlässlichkeit für einen längeren Zeitraum bietet“, sagte Lange am Mittwoch in der Generaldebatte des Landtags zu dem Haushalt. Sie verwies darauf, dass 10 der 16 Bundesländer einen Doppelhaushalt hätten oder planten. Die Opposition und der Landesrechnungshof hatten kritisiert, dass der Haushalt in unsicheren Krisenzeiten gleich für zwei Jahre bis zum Ende der Legislatur festgeschrieben werden soll.

Lange verteidigte auch die Aufnahme von weiteren 2 Milliarden Euro Schulden, um Bürger und Betriebe angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation zu entlasten. „Dem Krisengeschehen muss entschlossen entgegengesteuert werden, auch unter Inkaufnahme einer höheren Verschuldung des Landes“, betonte die Ministerin. Wegen der Schuldenbremse soll der Landtag als Voraussetzung für den Kredit am Donnerstag erneut eine außergewöhnlichen Notlage erklären. Lange verwies darauf, dass auch Nordrhein-Westfalen mit der Notlage agiere.

Die Verschuldung des Landes steige damit bis 2024 auf 24,3 Milliarden Euro rechnete Lange vor. An Zinsen würden 2024 dann 300 Millionen Euro fällig. Dies sei gegenüber 250 Millionen Euro Zinsen in diesem Jahr vertretbar, meinte sie.