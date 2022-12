Landtagspräsident würdigt Wirken Bullerjahns

Magdeburg - Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hat das Wirken des früheren sachsen-anhaltischen Finanzministers Jens Bullerjahn (SPD) gewürdigt. „Wir trauern um einen klugen Strategen und brillanten Taktiker, um einen Meister des offenen Wortes“, sagte Schellenberger zu Beginn der Landtagssitzung am Dienstag in Magdeburg. Man blicke voller Respekt auf seine politische Lebensleistung.

Der 60-jährige Bullerjahn war Ende November in einem Krankenhaus in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestorben. Am Dienstag fand dort eine Trauerfeier statt. Der SPD-Politiker war von 2006 bis 2016 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Dem Landtag gehörte Bullerjahn von 1990 bis 2016 an. In diesem Jahr hatte er öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS litt. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems.

Es sei beeindruckend, wie Bullerjahn zuletzt auch öffentlich mit seiner unheilbaren Erkrankung umgegangen sei, sagte Schellenberger. „Auch hier blieb er sich treu.“