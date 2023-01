Landtagspräsident: Staat darf die Bürger nicht überfordern

Dresden - Der Staat darf die Bürger nach Ansicht des sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rößler nicht überfordern. „Die Menschen merken, wenn an ihren Interessen vorbei gehandelt wird. Sie merken, wenn der Kurs schlingert, wenn wuchtige Begriffe schwache Politik übertünchen. Vor allem aber merken die Bürger, wenn sie am Ende die Rechnung bezahlen müssen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in seiner Neujahrsansprache im Landtag. Eine „neue Kultur des Wesentlichen in Verbindung mit einer Praxis der Verhältnismäßigkeit“ sei angebracht - „weg vom pauschalen 'Wumms' und 'Rumms', weg von Blütenträumen oder Denkverboten, hin zu klaren Antworten auf die Fragen: Was hilft uns heute? Was macht uns künftig stärker?“