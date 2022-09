Landtag debattiert über Energiekrise und Fischsterben

Potsdam - Die Landtagsabgeordneten in Brandenburg wollen heute bei ihrer Sitzung in Potsdam über die Energiekrise und das Fischsterben in der Oder debattieren. Politiker über Parteigrenzen hinweg befürchten angesichts der Kostensteigerungen für Gas und Strom eine wirtschaftliche und soziale Schieflage in Deutschland.

Die Landesregierung aus SPD, Grünen und CDU kündigte bereits an, sie werde Bürger und Unternehmen finanziell unterstützen und wolle eine Insolvenzwelle in der Wirtschaft verhindern. Zwischen Bund und Ländern stehen zum vorgesehenen Entlastungspaket als Ausgleich für stark steigende Preise zunächst auch noch Beratungen an.

Die Parlamentarier wollen im Landtag zudem über den Schutz der Oder nach dem massenhaften Fischsterben im August diskutieren. Noch ist die Ursache für die Umweltkatastrophe in dem deutsch-polnischen Grenzfluss nicht abschließend geklärt.