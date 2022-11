Landtag beschäftigt sich mit NSU-Archiv und Energiekosten

Erfurt - Der Landtag beschäftigt sich am heutigen Mittwoch mit der Einrichtung eines NSU-Archivs in Thüringen. Die Grünen haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Dabei geht es darum, die Akten zum rechtsextremistischen Terror-Trio NSU zu sichern und sie in ein für Wissenschaft, Gesellschaft und Journalisten zugängliches Archiv zu überführen. Die Terroristen, die für zehn Morde verantwortlich sind, stammten aus Thüringen, das sich deshalb auch für die Aufarbeitung der Verbrechen in besonderer Verantwortung sieht.

Der Thüringer Landtag beschäftigt sich am ersten Tag seiner dreitägigen November-Sitzung außerdem mit den Themen Migration, den explodierten Energiekosten sowie dem von der Bundesregierung geplanten Bürgergeld.