Landtag berät über Abschiebungen und Rentenfonds

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Donnerstag über die Migrationspolitik. Die AfD-Fraktion fordert von der Landesregierung eine Abschiebeoffensive. Im Bundesrat solle sich die Regierung zur „Abwehr illegaler Zuwanderer“ für die Einführung nationaler Grenzkontrollen einsetzen, heißt es in einem entsprechenden Antrag.

Außerdem steht eine Debatte zum geplanten Härtefallfonds des Bundes für bedürftige Rentner auf der Tagesordnung. Die Linksfraktion dringt auf eine Beteiligung des Landes an dem Fonds. Die bisher geplante Einmalzahlung von 2500 Euro könnte damit verdoppelt werden. Durch den Härtefallfonds sollen Einmalzahlungen an Rentner an der Armutsgrenze ermöglicht werden, die bei der Überleitung der DDR-Renten ins bundesdeutsche System vor drei Jahrzehnten Ansprüche eingebüßt haben. Die Zahlungen sollen besondere Härten abmildern, sie sind nicht für alle betroffenen Personengruppen vorgesehen.