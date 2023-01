Landesschülerrat befürchtet Bildungsrückstände

Hannover - Der Landesschülerrat Niedersachsen hat vor einem Absinken der Bildungsqualität angesichts des Lehrkräftemangels gewarnt. „Es fängt schon an den Grundschulen an. Wenn grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Kopfrechnen nicht angemessen beigebracht werden können, hat das dramatische Auswirkungen für die restliche Schulzeit“, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Malte Kern, am Donnerstag. Die niedersächsische Schülervertretung bezog sich auf Ergebnisse des am Mittwoch vorgestellten Deutschen Schulbarometers. Darin hatten gut zwei Drittel der bundesweit mehr als 1000 befragten Schulleitungen den Personalmangel als größte Herausforderung genannt.

Die neue niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hatte vor kurzem gesagt, dass sie damit rechne, dass der Lehrkräftemangel im Land noch mindestens zehn Jahre anhalten werde. Im vergangenen Schuljahr war die sogenannte Unterrichtsversorgung so niedrig wie zuletzt im Jahr 2002 - sehr viele Unterrichtsstunden fielen aus.

Der Landesschülerrat kritisierte, dass sich Lernrückstände aufgrund fehlenden Personals vergrößerten. Dies treffe vor allem sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler. „Bildung ist ein Recht, welches allen in gleicher Form zusteht, unabhängig von der sozialen Lage. Es müssen zeitnahe Maßnahmen ergriffen werden, um diese Chancenungleichheit zu beenden“, forderte Louisa Basner, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates Niedersachsen.