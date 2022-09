Landesparteitag der CDU mit Neuwahl des Vorstandes

Pößneck - Die Thüringer CDU wählt ihre Führungsmannschaft neu. Auf einem Landesparteitag in Pößneck soll heute der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, auch an die Spitze der Partei gewählt werden. Einen Tag vor der Wahl, mit der die CDU die personellen Weichen auch für die Landtagswahl 2024 stellen will, wurde für staatsanwaltliche Ermittlungen die Immunität von Voigt als Abgeordneter aufgehoben.

Er sei sich keiner Schuld bewusst, sagte Voigt, der an der Aufklärung von Vorwürfen mitarbeiten will. Er erklärte weiter, was ihm im Detail vorgeworfen werde, könne er noch nicht sagen. Laut einem Zeitungsbericht der „Thüringer Allgemeine“ (online) soll es bei den möglichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um Nebentätigkeiten von Voigt gehen. Der 45-Jährige ist neben seinem Landtagsmandat als Professor an einer Hochschule in Berlin tätig und hat in Jena eine Beratungsfirma, bei der es um Themen wie digitale Kommunikation geht.

Auf dem Parteitag soll der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Der bisherige Parteivorsitzende Christian Hirte soll nach einer Empfehlung der Parteigremien einer von vier Stellvertretern von Voigt werden. Als Gast in Pößneck erwartet wird der Generalsekretär der Bundespartei, Mario Czaja.