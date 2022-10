Hannover - Die aktuelle Entwicklung des Wildbestandes in Niedersachsen steht im Mittelpunkt des neuen Landesjagdberichts, der am Montag (11.00 Uhr) in Hannover vorgestellt wird. Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, werden die Ergebnisse gemeinsam präsentieren und erläutern. Der Landesjagdbericht wird in diesem Jahr zum 20. Mal vorgelegt.