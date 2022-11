Land unterstützt Tafeln mit 30.000 Euro für Zentrallager

Magdeburg - Sachsen-Anhalt unterstützt die Tafeln für Bedürftige mit 30.000 Euro für ein neues Zentrallager. „Allein im vergangenen Jahr retteten die Tafeln in Sachsen-Anhalt 21.000 Tonnen Lebensmittel“, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Montag. „Für die Lagerung dieser Lebensmittel stellt das Land in diesem Jahr erstmals finanzielle Unterstützung zur Verfügung.“ Tafel-Landesvorsitzender Andreas Steppuhn sprach von besonders herausfordernden Zeiten. Angesichts steigender Preise sind immer mehr Menschen auf die Lebensmittelspenden angewiesen.

„Mit dem vom Land unterstützten neuen Logistikzentrallager in Hohenerxleben wird es gelingen, zukünftig weit mehr Lebensmittel zu retten als in der Vergangenheit“, so Steppuhn. Von der Rettung der Lebensmittel bis zur Ausgabe an rund 100 Stellen seien neben Hauptamtlichen 800 ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Sozialministerin Grimm-Benne dankte den Helfern für ihr unverzichtbares Engagement. „Die Tafeln sind nicht nur ein Ort der Lebensmittelausgabe. Hier wird Mitmenschlichkeit und Solidarität vermittelt, aufmunternde Worte gesprochen und Hilfe angeboten.“

Bei der Mitgliederversammlung am Montag in Magdeburg wurde den Angaben zufolge deutlich, welch große Sorgen die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise den Tafeln bereiten. Tafeln seien keine staatlichen Einrichtungen und wollten ihrer Arbeit als zivilgesellschaftliche Ehrenamtsorganisation auch zukünftig gerecht werden. „Allerdings wird dies in Krisenzeiten nur mit Spenden und einer noch besser werdenden finanziellen Unterstützung von Bund und Land machbar sein“, betonte Steppuhn. Grimm-Benne sagte: „Aufgabe von Politik ist und bleibt, dafür zu sorgen, dass aus der Energiekrise keine soziale Krise wird.“