Land und Bahn wollen 70 Bahnhöfe bis 2029 erneuern

Magdeburg - Sachsen-Anhalt und die Deutsche Bahn wollen 131 Millionen Euro in die Modernisierung von Bahnhöfen stecken. Bis 2029 sollten damit mehr als „70 kleine und mittlere Bahnhöfe in Ballungszentren sowie im ländlichen Raum“ erneuert werden, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Zu den Maßnahmen zählen längere Bahnsteige, bessere Beleuchtung, barrierefreie Zugänge und neue Monitore.

„Täglich rund 62.000 Reisende nutzen die Stationen, die durch die neue Vereinbarung gewinnen werden“, sagte Bernd Koch, der Vorstandsvorsitzender von DB Station&Service. Neben mittelgroßen

Bahnhöfen sollen rund 50 kleine Stationen modernisiert werden und so den Menschen der Umstieg auf die Bahn erleichtert werden.

Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) sagte: „Wir wollen, dass die Menschen in unserem Sachsen-Anhalt alle Formen der Mobilität frei wählen können. Dafür braucht es gut ausgebaute Infrastruktur.“ Daran wolle man auch gemeinsam mit der Bahn arbeiten.