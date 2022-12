Lage in sächsischen Wäldern besorgniserregend

Utz Hempfling (l), Landesforstpräsident, und Wolfram Günther (Bündnis90/Die Grünen), Umweltminister von Sachsen, stehen am Rande einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Waldzustandsbericht 2022 in der Dresdner Heide und begutachten Totholz.

Dresden - Der Zustand der Wälder in Sachsen hat sich weiter verschlechtert und ist nach Einschätzung von Experten besorgniserregend. Forstminister Wolfram Günther (Grüne) verwies am Freitag bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts auf neue Höchststände in den Schadensbilanzen. „Wir stecken mittendrin in den Folgen des Klimawandels“, sagte er. Insgesamt stieg der Anteil deutlich geschädigter Bäume in diesem Jahr auf mehr als ein Drittel (35 Prozent). Nur rund jeder fünfte Baum (22 Prozent) hat keine Schäden, der Rest weist schwache Schäden auf.