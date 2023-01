Niederwürschnitz - Unbekannte haben in Niederwürschnitz (Erzgebirgskreis) eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge zerstört. Die Täter haben dabei offensichtlich Silvesterböller benutzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nacht zu Freitag auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes entstand so ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.