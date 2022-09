KV: Wenig Nachfrage nach Auffrischung mit neuem Impfstoff

Weimar - Die Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem an den Subtyp BA.1 der Omikron-Virusvariante angepassten Impfstoff ist in Thüringen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bislang sehr verhalten. Die Impfstellen hätten 10.000 Dosen des angepassten Impfstoffs erhalten, sagte der KV-Impfmanager Jörg Mertz auf Anfrage. „Die Nachfrage ist aber noch nicht so groß, dass die Öffnungszeiten der Impfstellen erweitert werden müssen.“

Somit bleibe es vorerst weiterhin in 14 Impfstellen bei den Halbtags-Öffnungen am Mittwoch und Samstag. In den Anlaufstellen in Erfurt und Gera wird zusätzlich freitags von 14.00 bis 20.00 Uhr gespritzt, mit vorheriger Terminvereinbarung.

Derzeit werde ein weiterer kürzlich von der Europäischen Kommission zugelassener Impfstoff für die Booster-Impfungen bestellt, sagte Mertz. Das Mittel ist an die Omikron-Unterlinien BA.4 und BA.5 angepasst. Er soll voraussichtlich ab der letzten Septemberwoche in Thüringen zum Einsatz kommen. Mertz geht davon aus, dass dann die Nachfrage wieder steigt. Nach Angaben der EU-Arzneimittelbehörde wird die Auffrischung damit für Menschen ab 12 Jahren empfohlen. Die Bestellungen für die Arztpraxen laufen laut KV unabhängig von denen für die Impfstellen in Eigenregie der Praxen.

Sehr überschaubar ist Mertz zufolge aktuell die Zahl der Erstimpfungen gegen Covid-19. Von rund 6200 gesetzten Spritzen in der vergangenen Woche seien lediglich 171 Erstimpfungen gewesen.

In Thüringen sind noch 16 zentrale Impfstellen in Betrieb, die Zahl der Einrichtungen war schrittweise halbiert worden. Die verbliebenen sollen nach bisherigen Plänen zum Jahresende geschlossen werden.