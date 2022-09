Kurze kritisiert öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Magdeburg - Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Markus Kurze, hat die Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneut kritisiert. Dieser sei in einer Krise und an vielen Stellen „zu groß und zu teuer geworden“, sagte Kurze am Donnerstag in einer Aktuellen Debatte im Landtag von Sachsen-Anhalt. „Wir brauchen ihn, aber nicht in dieser Größe.“ Der CDU-Politiker sprach von einer „Selbstbedienungsmentalität“ in manchen Anstalten. Wenn Politik und Intendanten keine Reformen einleiten würden, werde die Akzeptanz in der Bevölkerung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter schwinden.

Die Bundesländer, die für Medienpolitik zuständig sind, haben in den vergangenen Jahren einen Reformschritt zur grundlegenden Struktur und zum Auftrag erarbeitet, den ARD, ZDF und Deutschlandradio erfüllen sollen. Im Herbst könnten die Ministerpräsidenten die Änderung des Medienstaatsvertrags unterschreiben, danach muss das Ganze die Länderparlamente passieren. Es geht zum Beispiel um die Stärkung der Senderkontrolle und darum, dass die Medienhäuser bei dem Ausbau ihres Programms im Digitalen abseits des fortlaufenden TV- und Radioprogramms flexibler agieren können.

Kurze deutete an, mit den Ergebnissen nicht zufrieden zu sein. Man müsse sehen, ob es gelinge, noch Nachbesserungen vorzunehmen.