Kuriose Fahrt mit zehn Einkaufswagen am Auto

Werneuchen - Ein Autofahrer hat in Werneuchen im Landkreis Barnim eine außergewöhnliche Fahrt mit zehn Einkaufswagen unternommen. Der 18-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag mit einem Geländefahrzeug rückwärts gefahren, vorn am Wagen seien mit einer Seilwinde zehn Einkaufswagen eines Supermarktes befestigt gewesen seien, teilte die Polizei mit. Die Wagen hätten Kratzer und Dellen gehabt.

Die Motivation für die Tour sei auch nach der Befragung unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige habe angegeben, er wolle die Einkaufswagen in Richtung Supermarkt transportieren, dies stimme aber nicht mit weiteren Aussagen überein. Ein Anwohner hatte der Polizei die ungewöhnliche Fahrt gemeldet.