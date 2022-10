Kunststoffblock fällt auf Frontscheibe: Autofahrer verletzt

Halle - Ein Auto der halleschen Feuerwehr ist während der Fahrt von einem Kunststoffblock getroffen worden. Die Frontscheibe wurde dabei in der Nacht zum Samstag beschädigt und der Fahrer leicht an der Hand verletzt, wie die Polizei mitteilte. An der Straße seien mehrere gleichartige Kunststoffgegenstände gefunden worden, die jeweils ein Kilogramm schwer seien. Sie könnten von einem angrenzenden leerstehenden Mehrfamilienhaus stammen und von da auf die Fahrbahn gefallen sein, hieß es. Die Polizei habe zunächst keine möglichen Täter finden können. Es wurden Ermittlungen eingeleitet, um die Ursache des Geschehens zu klären.