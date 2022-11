Künstlerin Eichhorn sieht Widerstandspotenziale von Kunst

Berlin/Venedig - Die in Berlin lebende Künstlerin Maria Eichhorn sieht ihre künftige Arbeit durch die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Pavillon während der Biennale in Venedig beeinflusst. „Für mich und meine Arbeitsweise hat sich in der Zusammenarbeit mit Gruppen vor Ort der künstlerische Ansatz erfüllt und eine Perspektive eröffnet, die über den eng abgesteckten Bereich der Biennale hinaus auf die Widerstandspotenziale von Kunst verweist, sobald sie sich auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht und sich gegebenenfalls mit diesen zusammenschließt“, sagte Eichhorn der dpa in Berlin.

Die neben der documenta in Kassel wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst geht an diesem Sonntag in Venedig zu Ende. Mit ihrer Arbeit „Relocating a structure“ hatte Eichhorn die Vergangenheit des Pavillons sichtbar gemacht. Die Nazis hatten den als Bayerischer Pavillon errichteten Bau monströs erweitert. Eichhorn ließ die Schnittstellen freilegen. Hinter dem Putz wurden zugemauerte Durchgänge sichtbar, ehemalige Außenwände, alte Verbindungen, Beton der Nazis auf gemauerten Wänden. Über den Katalog und Führungen in der Stadt thematisierte Eichhorn zudem den Widerstand in Venedig, Folgen des Faschismus sowie die Auswirkungen der Privatisierung des Biennale-Geländes.

Die große Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher hat aus Sicht Eichhorns die kritische Befragung der deutschen Geschichte sowie der Biennale als Institution positiv aufgenommen. „Sehr viele haben betroffen reagiert oder waren ergriffen“, sagte Eichhorn.

Nur eine Minderheit vor allem aus Deutschland habe ablehnend reagiert. „Für sie ist der nationalsozialistische Baukörper des Deutschen Pavillons Teil des Nationalerbes und es müsse Schluss sein mit Kritik an der deutschen Geschichte und Gegenwart“, berichtete Eichhorn von ihren Eindrücken.

Die 60 Jahre alte Künstlerin hat im Biennale-Jahr mehrere Monate in der Lagunenstadt gelebt. „Ich habe in dieser Zeit in Venedig insgesamt acht Filme gedreht, die meinen Beitrag für den Deutschen Pavillon vervollständigen und derzeit fertiggestellt werden“, sagte Eichhorn.