Künstlergruppe erzählt Migrationsgeschichten

Halberstadt - Am alten Güterbahnhof in Halberstadt sind am Samstag die Geschichten von Migranten erzählt worden. Es gehe um die Auswanderer aus Deutschland, die über Jahrzehnte ihr neues Glück in Amerika suchten, teilten die Veranstalter der Künstlergruppe „Das letzte Kleinod“ vorher mit. Auch für Sonntag waren Erzählungen am Bahnhof geplant. Die Eisenbahnlinie zwischen Berlin und den Nordseehäfen war eine von Auswanderern im Osten viel genutzte Route. Personenzüge rollten auf dieser Strecke jahrzehntelang zum Columbusbahnhof von Bremerhaven, von wo aus Hunderttausende Auswanderer in die neue Welt aufbrachen, hieß es in der Programmbeschreibung.

Im Volksmund wurde diese Eisenbahnstrecke deshalb auch als Amerikalinie bezeichnet. Die Strecke verläuft laut den Veranstaltern größtenteils durch den ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Mit dem Theaterprojekt „Amerikalinie“ ging nun ein Zug auf die Reise, der an den Unterwegsbahnhöfen Halt macht, um dort die Geschichten der ehemaligen Fahrgäste zu erzählen.