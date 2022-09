Kulturforum Görlitzer Synagoge bekommt neuen Davidstern

Blick in den Kuppelsaal der Görlitzer Synagoge.

Görlitz - Nach mehr als acht Jahrzehnten wird die Synagoge in Görlitz wieder ein Davidstern krönen. Ein neu angefertigtes, 600 Kilogramm schweres religiöses Symbol aus grauem Stahl wird am Montag (12.00 Uhr) mit einem Kran hochgezogen und auf der Kuppel des Turms befestigt. Der 5,20 Meter hohe und 1,60 Meter breite Stern wurde in einer örtlichen Firma angefertigt, das Original ist verloren.

Der Stadtrat hatte die Wiedererrichtung des Davidsterns vor knapp zwei Jahren beschlossen. Zur Finanzierung spendeten vor allem Gemeindemitglieder, so kamen rund 81.000 Euro zusammen. Die Stadt will ein Teil der 100.000 Euro aus SED-Vermögen für die bauliche Sicherung der Görlitzer Synagoge nutzen.

Das der Reformarchitektur zugerechnete Bauwerk wurde 1911 eröffnet. Es widerstand dem Brandanschlag der Nazis in der Pogromnacht 1938, als einzige Gemeindesynagoge auf dem Gebiet des heutigen Sachsen. Feuerwehrleute hatten die Flammen gelöscht, am Tag danach war der Davidstern abmontiert worden.

Nach dem Krieg verfiel das Jugendstil-Gebäude und geriet in Vergessenheit, bis es mit Hilfe von Bund und Freistaat saniert werden konnte. Im Juli 2021 als Kulturforum Görlitzer Synagoge eröffnet, steht es auch zur praktischen Glaubensausübung zur Verfügung. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Görlitz allerdings keine Jüdische Gemeinde mehr, eine neue ist derzeit im Aufbau.