Das Jahr 2026 trägt die Hoffnung, dass endlich eine Friedenslösung den Krieg in der Ukraine beendet und die deutsche Wirtschaft wieder auf die Strümpfe kommt. Ob das klappt, ist unklar. Sicher aber ist, dass es viele Gründe gibt, sich auf die kommenden zwölf Monate zu freuen.

Der Winter des Goldes

Halle/MZ. - Es könnte ein goldener Jahresbeginn für Sachsen-Anhalt werden. Wenn sich Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt ab 6. Februar bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand treffen, werden auch sechs Athletinnen und Athleten als „Team Sachsen-Anhalt“ in Italien an den Start gehen. Mit dem vierfachen Olympiasieger Thorsten Margis vom SV Halle und seinem Vereinskollegen Alexander Schüller, Vierer-Olympiasieger von Peking, starten zwei starke Männer mit zwei Bob-Teams: Margis schiebt jetzt Johannes Lochner an, Schüller weiterhin dessen großen Rivalen Francesco Friedrich.

Auch Tim Becker, Anabel Galander und Talea Prepens, die in Magdeburg trainieren, sind Bobfahrer. Andrea Eskau dagegen wird wahrscheinlich im Skiwettbewerb der Paralympics starten. Die endgültige Liste der Athleten für das „Team D“ wird erst noch bekanntgegeben, doch klar ist, dass sich Wintersportfans auf bequeme Fernsehsendezeiten freuen dürfen. Die Wettbewerbe der mehr als 3.500 Athletinnen und Athleten aus 93 Ländern, die in 16 Olympischen und sechs Paralympischen Disziplinen um 195 Medaillen kämpfen, finden nicht wie zuletzt in Peking nachts statt. ARD und ZDF liefern Live-Übertragungen von morgens um neun Uhr bis kurz vor Mitternacht. Insgesamt wird es nach Angaben der beiden Sender 700 Stunden Livesport geben.

Party im Bauhaus

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau. 1925 begonnen, wurde 1926 das Dessauer Bauhaus-Gebäude von Walter Gropius eröffnet. Es sollte die Blütezeit der Bauhaus-Bewegung werden, die Architektur, Kunst und Handwerk zusammenführte. An nur wenigen Orten kann die Bauhaus-Architektur wie hier immer noch im Original erlebt werden.

Schon seit September feiert die Stiftung Bauhaus Dessau ihren Dessau-Geburtstag mit einem spektakulären Programm. Es gibt Ausstellungen zu sehen, Konzerte zu hören und Performances zu erleben. Unter der Überschrift „An die Substanz“ laden Materialien der Moderne und Gegenwart zum Bestaunen ein. Das Highlight wird die Eröffnung von fünf großen Ausstellungen im März. An historischen Bauhausorten werden dann Einblicke in die Fundamente des Bauhauses, seine materielle und immaterielle Substanz sowie seine Relevanz für die Gegenwart gegeben.

Der Kaiser des Pop

Auf seine alten Tage ist Deutschlands erfolgreichster Schlagersänger angesagt wie nie. Roland Kaiser füllt Stadien, hält vor Zehntausenden Hof, und als der 73-Jährige ein Open-Air-Gastspiel beim Mitteldeutschen Kultursommer in Halle ankündigte, waren die Karten so schnell weg, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als ein zweites Konzert nachzuschieben. Doch der deutsche Schlagerkaiser ist nicht der einzige hochkarätige Gast, der sich in Sachsen-Anhalt angesagt hat. Auch Dieter Bohlen, Heinz-Rudolf Kunze, Helge Schneider und Philipp Poisel sind im Land unterwegs.

Dazu kommen zahlreiche internationale Größen. Bonnie Tyler etwa gastiert in Thale, Zucchero, Deep Purple und Uriah Heep sind in Leipzig zu erleben. Für Metalfans ein Fest wird die Rückkehr des legendären britischen Sextetts Judas Priest in die Halle-Messe. Die Band um Sänger Rob Halford ist schon so lange unterwegs wie Roland Kaiser, aber bis heute deutlich lauter. Mithalten können da allenfalls die Mittelalter-Rocker In Extremo, die zu ihrem Festival „Weckt die Toten“ auf die Peißnitz einladen. Sänger Michael Rhein hat dazu die Kollegen von Eisbrecher und Subway To Sally mit dem singenden Hallenser Eric Fish eingeladen. Die erfolgreichste Band des Landes spielt in Sachsen: Mit Tokio Hotel wagen sich die Kaulitz-Brüder in die Quarterback-Arena in Leipzig.

Die WM-Qualifikation ist Julian Nagelsmann (l.) geglückt. Im Sommer geht es nun um den Titel. IMAGO/osnapix

Der Ball der Bälle

Drei Länder, ein Sport. Mit der Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark, Norwegen und Schweden startet das Sportjahr 2026 schon Mitte Januar hochkarätig. Und danach steigert es sich fortlaufend. Am 27. Mai 2026 findet das Finale der UEFA Conference League erstmals in Deutschland statt − und das auch noch in Leipzig. In der Red Bull Arena wird der Nachfolger des aktuellen Titelträgers FC Chelsea gesucht.

Der FSV Mainz 05 ist der einzige deutsche Vertreter im Wettbewerb. Für den Mainzer Mittelfeldspieler Nadiem Amiri könnte es ein ganz besonders erfolgreiches Jahr werden. Erst der Titel in Leipzig, dann der Sprung zurück ins Nationaltrikot? Und als Teil des Teams von Nationaltrainer Julian Nagelsmann (Foto rechts) über den großen Teich zum immer noch größten Sportereignis der Welt?

Die Fußball-WM wird zum 23. Mal ausgespielt, erstmals aber in drei Staaten zugleich und mit 48 Teilnehmern. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli gibt es in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA 104 Spiele, 40 mehr als noch bei der WM 2022. Deutschland bekommt es in Gruppe E mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Glück für Fans: Die Spiele werden zwar zwischen zwölf Uhr mittags deutscher Zeit und sechs Uhr morgens stattfinden. Die ersten deutschen Partien aber starten um 19 und 22 Uhr.

Nacht am Tag

Mehr als zehn Jahre mussten die Menschen in Europa auf ein solches Himmelsereignis warten. Nach der letzten Sonnenfinsternis vom März 2015 wird es am 12. August wieder so weit sein: Bei Sonnenaufgang beginnt eine totale Sonnenfinsternis, die zuerst im nördlichsten Teil der russischen, kaum bevölkerten Region Krasnojarsk zu sehen sein wird. Der Mondschatten bewegt sich dann am Nordpol vorbei nach Grönland. Die sogenannte Zone der Totalität, also der Bereich, in dem der Mond die Sonne komplett abdeckt, zieht sich anschließend in südlicher Richtung. Von Deutschland aus wird die Sonnenfinsternis leicht schräg zu sehen sein. Erstmals seit 2006 trifft der Kernschatten des Mondes wieder auf das europäische Festland. In Spanien wird die Finsternis um etwa halb sieben Uhr abends annähernd total sein − zum ersten Mal seit 1905. In Sachsen-Anhalt liegt die Sonnenabdeckung bei immerhin 85 Prozent.

Die Wahl der Wahlen

Es wird das neunte Mal sein, dass die Wähler in Sachsen-Anhalt an die Wahlurnen treten, um einen neuen Landtag zu wählen, aber eigentlich schon das zehnte Mal. Wenn die Wählerinnen und Wähler im Land am 6. September 2026 gebeten werden, über die neue Zusammensetzung des Landesparlamentes abzustimmen, ist es genau 80 Jahre her, dass zwischen Salzwedel und Zeitz, Harz und Fläming eine Landtagswahl stattfindet. Die Premiere 1946 fand noch in der sowjetisch besetzen Provinz Sachsen statt, erst im Herbst 1990 durften die Bürgerinnen und Bürger wieder demokratisch über ihre Vertreter bestimmen.

Diesmal wird das Rennen um die Mehrheit besonders spannend. In den Umfragen liegt die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD vor allen anderen Parteien, die SPD, die 1998 noch mit weitem Abstand stärkste Partei im Land geworden war, muss sogar um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Für die FDP, deren Vorläufer LDP 1946 den ersten Ministerpräsidenten gestellt hatte, sieht es noch schlechter aus, auch die Grünen und das BSW müssen um den Einzug ins nächste Landesparlament bangen.