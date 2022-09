Kultur präsentiert sich am „Tag des offenen Denkmals“

Schlösser, Burgen, Klöster und klassische Museen: In Sachsen-Anhalt laden am Sonntag viele kulturelle Einrichtungen dazu ein, für ein paar Stunden hinter ihre Türen zu schauen.

Halle - Beim „Tag des offenen Denkmals“ werden am Sonntag viele kulturelle Einrichtung in Sachsen-Anhalt für Besucher kostenlos geöffnet - dort werden Sonderprogramme und Führungen angeboten. Landesweit können Kirchen und Schlösser, Ausgrabungsstätten und Industriebauten besucht werden. Denkmalpfleger nutzen den Tag zudem, um ihre Arbeit zu berichten.

In Sachsen-Anhalt sind unter anderem die Franckeschen Stiftungen, die Leopoldina und das Landgericht Halle dabei. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will den Tag am Sonntag auf Schloss Annaburg im Landkreis Wittenberg eröffnen. In Annaburg besucht er außerdem das Porzellaneum und die Landesdarre. „Sachsen-Anhalt versteht sich als ein geschichtsbewusstes Land. Der Denkmalreichtum und die große Dichte des Weltkulturerbes sind gewichtiger Teil unserer Identität“, sagte Haseloff im Hinblick auf den Tag.

Das Land Sachsen-Anhalt habe mit seinen gut 28.000 Baudenkmalen, darunter fünf Stätten des Unesco-Welterbes, einen außergewöhnlich reichen Bestand historischer Zeugnisse. Allein im vergangenen Jahr seien Projekte in der Denkmalpflege landesweit mit einem Volumen von rund 16 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln gefördert worden, teilte die Staatskanzlei mit.

In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Dabei soll es vor allem um die Spuren gehen, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg hinterlassen haben. „Mit unserem Motto möchten wir Besucher auf eine Entdeckungsreise einladen, gemeinsam mit Experten den Blick für Details an Baudenkmalen zu schärfen und ihre Bedeutung zu entschlüsseln“, erklärte Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die den Tag seit 1993 bundesweit koordiniert.