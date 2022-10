Kronzeuge: Verfassungsschutz suchte Kontakte in linke Szene

Dresden - Der Verfassungsschutz hat nach Aussagen des Kronzeugen im Dresdner Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten weitere Kontakte in die Szene gesucht. Er sei gefragt worden, wen man sonst noch für eine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz ansprechen könnte, sagte der 30 Jahre alte Erzieher am Freitag in der Verhandlung des Oberlandesgerichtes Dresden. Außerdem sei er nach dem Charakter von früheren Mitstreitern gefragt worden, darunter nach dem der jetzt im Verfahren Beschuldigten.

Der Kronzeuge befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm und wird in dem Prozess von mehreren Personenschützern begleitet. Er war zumindest an einer der angeklagten Straftaten am Rande beteiligt und hatte sich im Frühjahr 2022 den Behörden offenbart. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er in einer Kita in der polnischen Hauptstadt Warschau. Dort wurde er nach eigenen Aussagen auch das erste Mal im Beisein polnischer Verfassungsschützer von Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz befragt.

Die Verteidigung versuchte erneut, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen zu erschüttern. Während er zuvor angab, bei den Gesprächen mit dem Verfassungsschutz seien stets polnische Beamte dabei gewesen, wich er am Freitag von dieser Aussage ab. Auch in einem anderen Punkt äußerte die Verteidigung den Verdacht einer Falschaussage.