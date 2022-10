Kradfahrer bei Vollbremsung verletzt

Gera - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist in Gera durch ein in die falsche Richtung fahrendes Auto verletzt worden. Der 49-Jährige war nach Polizeiangaben vom Montag auf dem Geraer Stadtring unterwegs, als ihm am Sonntagnachmittag auf seiner Fahrspur der Wagen entgegenkam. Der Motorradfahrer musste daraufhin abrupt bremsen, stürzte und verletzte sich leicht, sein Zweirad fing Feuer und brannte vollständig aus. Das Auto fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Auto geben können. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2500 Euro.