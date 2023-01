Köpping für einheitliche Basismaßnahmen zum Corona-Schutz

Dresden - Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ist für eine einheitliche Regelung von Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Isolationspflicht. Ein Flickenteppich an Maßnahmen sei den Menschen nicht zu vermitteln, sagte sie. Zugleich blickte sie mit gemischten Gefühlen auf die Pandemie zurück. „Zum Teil haben wir die richtigen Lehren gezogen. Man sollte nicht alles schlecht reden, was in dieser Zeit entschieden wurde.“ Es gebe aber noch offene Fragen. Als Beispiel nannte sie etwa einen ausreichenden Vorrat an Medikamenten und Schutzausrüstungen. Zudem sprach sie sich für ein Impfregister aus. „Wir brauchen eine Übersicht zum Impfstatus, um besser reagieren zu können. Es wird weitere Pandemien geben.“