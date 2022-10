Köpping: Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte inakzeptabel

Unbekannte verübten am frühen Freitagmorgen einen Brandanschlag auf geplante Asylunterkunft in Bautzen.

Dresden - Die auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen zuständige Sozialministerin Petra Köpping hat den Angriff auf das Spreehotel in Bautzen scharf verurteilt. „Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sind vollkommen inakzeptabel“, schrieb die SPD-Politikerin am Freitagnachmittag bei Twitter. Bei dem Brandanschlag seien Menschenleben gefährdet worden. Köpping hofft auf „zügige Aufklärung“. Es gelte, die Untersuchungen der Polizei abzuwarten.