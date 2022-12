Kompromisssuche für Thüringer Landeshaushalt 2023

Erfurt - Vor einem drohenden Scheitern des Landeshaushalts 2023 wird am Mittwoch in Erfurt eine Rückkehr an den Verhandlungstisch versucht. Die oppositionelle CDU-Ladtagsfraktion will am Vormittag Bedingungen für Gespräche mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition beschließen. Nach ihren Angaben und der Staatskanzlei ist auch ein Gespräch von CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geplant. Dabei sein wird laut Staatskanzlei auch Finanzministerin Heike Taubert (SPD).

Für den Nachmittag haben die Spitzen von Linke, SPD und Grünen Voigt und weitere Vertreter der größten Oppositionsfraktion zu einem Treffen eingeladen, um ein drohendes Haushaltschaos in Thüringen zu verhindern und das weitere parlamentarische Vorgehen zu besprechen. Fraktionschef Voigt pochte im Vorfeld auf grundlegende Haushaltsänderungen. Es gehe seiner Fraktion um Krisenvorsorge, eine bessere Finanzierung der Kommunen, Zukunftsinvestitionen, und die Rücklagen des Landes sollen weit weniger angegriffen werden, als es die Regierung plant.

Ramelows rot-rot-grüne Koalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag in Erfurt - ihr fehlen vier Stimmen. Sie ist damit auf Unterstützung der Opposition angewiesen, um den Landeshaushalt 2023 zu beschließen.