Kommunen sollen höhere Parkgebühren nehmen dürfen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen die Kommunen künftig höhere Parkgebühren nehmen dürfen. Die schwarz-rot-gelbe Koalition sprach sich am Donnerstag für eine Erhöhung der bisherigen Obergrenze aus. Per Landesverordnung sind die Parkgebühren seit Anfang der 1990er Jahre bei 50 Cent je angefangener halber Stunde gedeckelt. Der Betrag könnte nach dem Beschluss mit einer Änderung der Verordnung nun auf einen Euro verdoppelt werden.

Die Koalition will Städten und Gemeinden mit der Entscheidung die Möglichkeit geben, Verkehr und Innenstadtgestaltung besser lenken zu können. Die Grünen hatten sich dafür ausgesprochen, die Deckelung abzuschaffen.