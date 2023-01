Kommunen dringen auf bessere Finanzausstattung

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Städte, Gemeinden und Landkreise dringen auf eine bessere Finanzausstattung durch das Land. „Die Diskussion um die Finanzen werden wir definitiv haben“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation der Gemeinden im Land sei sehr unterschiedlich, einigen gehe es sehr schlecht. Man werde in diesem Jahr erneut über die Höhe der Finanzmittel sprechen müssen.

Das sehen die Landkreise ähnlich. Der Umstand, dass 2023 nahezu alle Landkreise unausgeglichene Haushalte hätten, „macht doch deutlich, dass die Finanzausstattung nicht ausreichend ist“, sagte der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU). „Die Einnahmeseite bei den Landkreisen besteht nur aus den Zuweisungen, die das Land gibt, und aus der Kreisumlage, die die Gemeinden zahlen. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir haben keine eigenen Steuereinnahmen“, sagte der Landrat des Burgenlandkreises.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Kommunen in diesem Jahr 1,735 Milliarden Euro direkt vom Land. Mit einem Gutachten will das Finanzministerium klären, ob die Mittel gerecht an die Landkreise, Städte und Gemeinden verteilt werden. Die Ergebnisse sollen in den nächsten Wochen vorliegen.

Über andere Töpfe wie Fördermittelprogramme werden weitere Gelder zur Verfügung gestellt, so dass die Kommunen 2023 laut Finanzministerium insgesamt rund vier Milliarden Euro erhalten könnten. In den vergangenen Jahren habe eine Verschiebung der Leistungsfähigkeit zulasten des Landes zugunsten der Kommunen stattgefunden, hatte Finanzminister Michael Richter (CDU) zuletzt im Landtag gesagt.