Kohlenmonoxid-Austritt in Karthalle wird Fall für Gutachter

Schleiz - Die Kriminalpolizei ermittelt weiter im Fall des Kohlenmonoxid-Austritts in einer Karthalle in Miesitz (Saale-Orla-Kreis) mit mehr als 20 Verletzten. Ein Gutachter sei beauftragt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Die Gewerbeaufsicht sei vor Ort. Es müsse unter anderem geklärt werden, ob es sich bei dem Vorfall vom Wochenende eventuell um fahrlässige Körperverletzung handelt. Mit genaueren Erkenntnisse wird erst in den kommenden Tagen gerechnet.

In einer Karthalle in Miesitz hatten am Samstag zahlreiche Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, einige mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Wie es zu dem Gasaustritt in der Halle kam, ist bislang unklar.