Frankfurt (Oder) - Zollbeamte haben auf der Spreewaldautobahn A15 in einem Kleintransporter knapp eine Million Schmuggelzigaretten entdeckt. Laut Rechnung sollte der Kleintransporter 180 Kartons Einweggeschirr geladen haben, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte. Als die Zöllner die Kartons öffneten, stellten sie fest, dass in nur 80 Kartons die angemeldeten Einwegteller steckten. Die anderen 100 enthielten Schmuggelware. Der Fahrer wurde bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Forst (Landkreis Spree-Neiße) am Mittwoch vor einer Woche vorläufig festgenommen. Den verhinderten Steuerschaden bezifferte der Zoll auf 160.000 Euro.