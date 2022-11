Knapp 60 Millionen Euro für Spitzenforschung im Land

Hannover - Die Spitzenforschung in Niedersachsen wird mit rund 60 Millionen Euro gefördert. Die Volkswagenstiftung hat dafür die entsprechende Summe aus einem Förderprogramm bewilligt, wie das Wissenschaftsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Auf Vorschlag des Ministeriums geht das Geld demnach unter anderem an ein neues Zentrum für Individualisierte Infektionsmedizin, in die Forschung zum Ersatz von Tierversuchen und in ein Labor für Künstliche Intelligenz (KI).

„Mit dem Spitzenforschungsprogramm der Volkswagenstiftung haben wir ein tolles Instrument, um Impulse für Niedersachsen zu setzen in den Themenfeldern, die für uns alle wichtig sind - etwa in den Lebenswissenschaften und der Künstlichen Intelligenz“, sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) laut Mitteilung.