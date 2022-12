Knapp 30 Kinder im vergangenen Jahr an Heiligabend geboren

Halle - Am Heiligabend des vergangenen Jahres wurden in Sachsen-Anhalt 29 Kinder geboren. Das waren deutlich weniger Kinder als im Schnitt täglich zur Welt kamen, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Aufs Jahr gerechnet erblickten täglich rund 44 Kinder das Licht der Welt. Silvester 2021 wurden laut Statistikbehörde 24 Geburten gezählt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt etwa 16.000 Kinder lebend geboren. Das waren circa 90 Babys weniger als noch 2020. Am 24. August wurde mit 72 Neugeborenen die höchste Geburtenzahl registriert, am 23. Oktober mit 22 Kindern die niedrigste.