Knapp 109.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert

Eine Unterkunft für Geflüchtete in Niedersachsen.

Hannover - Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind bis Anfang November rund 109.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen erfasst worden. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit und berief sich auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Das Innenministerium betonte, dass bei der Zahl von einem Dunkelfeld auszugehen sei. Dies hänge etwa damit zusammen, dass Menschen ohne Abmeldung weitergereist seien und sich drei Monate lang visafrei aufhalten dürften.