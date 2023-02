Klostermann erstmals seit August in Leipzigs Startelf

Köln - Nationalspieler und WM-Teilnehmer Lukas Klostermann steht erstmals seit dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder in der Startelf von RB Leipzig. Im Duell zweier in 2023 noch ungeschlagener Clubs beim 1. FC Köln beginnt der 26-Jährige somit zum ersten Mal seit 181 Tagen. Danach war Klostermann durch einen Syndesmoseriss ausgefallen, in den vier Pflichtspielen dieses Jahres inklusive Pokal war der Außenverteidiger nur dreimal für insgesamt 18 Minuten eingewechselt worden.

Insgesamt nahm Trainer Marco Rose gegenüber dem 3:1 unter der Woche im Pokal gegen Hoffenheim drei Wechsel vor. Neben Kostermann sind in David Raum und Benjamin Henrichs zwei weitere Nationalspieler neu im Team. Dafür sitzen Mohamed Simakan, Marcel Halstenberg und Emil Forsberg zunächst auf der Bank.

Kölns Trainer Steffen Baumgart nahm gegenüber dem 0:0 auf Schalke zwei Änderungen vor. Eric Martel ersetzt Mathias Olsen, Steffen Tigges spielt für Davie Selke, der trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung auf Schalke aber zumindest im Kader steht.